В Кремле выразили солидарность с Пекином на фоне визита Пелоси на Тайвань Песков: в Кремле солидарны с Пекином относительно возможного визита Пелоси на Тайвань

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

США выбирают путь конфронтации с Китаем, о чем свидетельствует нынешняя ситуация с предполагаемым визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, чувствительное отношение Китая к этой проблеме абсолютно оправданно.

И вместо того чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, Соединенные Штаты выбирают путь такой конфронтации. Ничего хорошего это не сулит. Здесь можно только выразить сожаление, — добавил представитель Кремля.

Он также отметил, что события вокруг возможного визита Пелоси на Тайвань не угрожают безопасности России. По его словам, безопасность российских границ надежно обеспечивается по всему периметру страны.

Поездка Пелоси на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. По мнению экспертов, встреча может усугубить набирающую обороты напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Китай неоднократно предупреждал о рисках в случае визита политика и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить встречу чиновницы с властями Тайваня.

Также сообщалось о двух авианосцах Народно-освободительной армии Китая (НОАК), вышедших в море, и возможном их отправлении к району Тайваньского пролива перед визитом в Тайбэй Пелоси.