В Кремле уточнили условия для возобновления зерновой сделки Песков назвал условием зерновой сделки полное открытие SWIFT для Россельхозбанка

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Условием России для возобновления зерновой сделки является подключение к SWIFT Россельхозбанка, а не его дочерней структуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, участие страны в реализации Черноморской инициативы возобновится, когда требования Москвы будут удовлетворены.

Сейчас говорится, что западники готовы якобы пообещать открыть SWIFT для «дочки» Россельхозбанка. Дело в том, что в договоренностях говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки, — подчеркнул Песков.

Президент РФ Владимир Путин четко сказал, что все условия хорошо известны и согласованы, добавил представитель Кремля. По его словам, эти требования абсолютно конкретны и реализуемы и не нуждаются ни в каких искажениях и толкованиях, и Россия сохраняет последовательную позицию по этому вопросу.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил в письме главе МИД РФ Сергею Лаврову, что «дочку» Россельхозбанка RSHB Capital S.A. готовы подключить к SWIFT за 30 дней. По данным Reuters, кредитная организация может подать заявку на присоединение и доступ к SWIFT для проведения транзакций по сделкам с сельхозпродукцией на основании своего текущего статуса эмитента долговых ценных бумаг.