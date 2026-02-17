В Кремле указали на энергетический шантаж со стороны Украины

Киев занимается энергетическим шантажом в отношении Венгрии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ситуацию с перекрытием поставок нефти из России в европейскую страну через украинскую территорию, передает РИА Новости.

Определенный энергетический шантаж со стороны Украины в адрес члена ЕС — Венгрии — имеет место, — сказал Песков.

Он также отметил, что в Кремле полностью согласны с утверждением премьера Словакии Роберта Фицо о превращении нефти в предмет шантажа из-за отказа Венгрии поддерживать вступление Украины в ЕС.

Ранее Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой открыть Адриатический трубопровод для поставок российской нефти. Причиной стала блокада транзита по «Дружбе» со стороны Украины.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков выразил мнение, что возможные поставки нефти в Венгрию и Словакию через Хорватию станут временной мерой. При этом он отметил, что получение российских углеводородов через нефтепровод «Дружба» выгоднее для этих стран.