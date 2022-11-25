В Кремле сообщили, станет ли Путин встречаться с военными Песков: встречи Путина с военными пока не планируются

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Встреча президента РФ Владимира Путина с военнослужащими пока не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это же касается и личного вручения ордена Мужества журналисту Семену Пегову. Между тем ТАСС сообщает, что речь шла о встрече с российскими военными корреспондентами.

Пока в планах [такой встречи] нет, будем информировать, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества. Знака отличия журналист удостоился за «отвагу при выполнении профессионального долга».

Пегов является основателем Telegram-канала Wargonzo. Ранее он работал журналистом в «ВГТРК Смоленск» и в LifeNews. Журналист также снимал документальные фильмы про первого главу ДНР Александра Захарченко и штурм донецкого аэропорта.

В настоящее время Пегов работает в зоне военной операции на Украине. В октябре журналист получил ранение под Донецком. Он был госпитализирован в республиканский травматологический центр с ранением в ногу после подрыва на мине «Лепесток».

Сам военкор считает, что не потерял ногу либо из-за хороших ботинок, либо из-за того, что задел снаряд краем ступни. Пегов, рассказывая о самочувствии, заявил, что «по сравнению с тем, что здесь люди переживают, это вообще полная фигня».