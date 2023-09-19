В Кремле рассказали, планирует ли Путин переговоры с Алиевым и Пашиняном Песков: Москва ведет переговоры с Баку и Ереваном по линии военных ведомств

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва осуществляет контакты с Баку и Ереваном по линии военных и других ведомств, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможности переговоров главы государства Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне ситуации в Карабахе. По словам спикера Кремля, которые приводит ТАСС, если будут договоренности о переговорах на высшем уровне, об этом уведомят дополнительно.

По мере того как будет достигнута окончательная договоренность, мы будем вас незамедлительно информировать. В том числе о возможных контактах на высшем уровне, — сказал Песков.

Он отметил, что в Москве обеспокоены эскалацией напряженности в Карабахе. В связи с этим Кремль стремится отговорить стороны от силовых методов, добавил Песков.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.