В Кремле сообщили о резком увеличении закупок нефти у России Песков: ряд государств стал больше закупать нефти у России

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Целый ряд государств за последнее время значительно увеличил объемы закупаемой у России нефти, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Какие именно государства стали закупать больше нефти и как это отразилось на общих объемах поставок, он не уточнил.

Целый ряд государств в последние месяцы резко увеличил объемы закупаемых у России нефти и нефтепродуктов, — сказал Песков.

Также он сказал, что введение рядом стран потолка цен на нефть из России — абсурдный шаг. Представитель Кремля отметил, что Москва не будет торговать нефтью со странами, поддержавшими потолок цен.

Норвежские власти ранее ввели потолок цен на сырую нефть из России в размере $60 за баррель, который отвечает принятому ранее потолку цен на энергоноситель в Евросоюзе. Пресс-служба внешнеполитического ведомства сообщила, что мера позволит сократить доходы России от продажи нефти в третьи страны. В МИД подтвердили приверженность курса ЕС в этом вопросе. Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт отмечал, что страна продолжит поддерживать санкционный курс Запада в отношении России.