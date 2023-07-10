В Кремле сообщили о встрече Путина с офицерами и руководством ЧВК «Вагнер» Песков: Путин встречался в Кремле с офицерами и руководством ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин встречался в Кремле с офицерами и руководством ЧВК «Вагнер» 29 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в мероприятии приняли участие 35 человек, в том числе российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек, всех командиров отрядов и руководство компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа, — сказал Песков.

Он добавил, что подробности встречи неизвестны, однако он может сказать, что Путин дал оценку как действиям ЧВК в ходе СВО, так и «событий 24 июня». По словам Пескова, президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения.

Представитель Кремля добавил, что командиры изложили Путину свою версию произошедшего. Вагнеровцы акцентировали внимание на том, что являются «убежденными сторонниками и солдатами главы государства».