В Кремле рассказали, приедет ли Путин на саммит БРИКС Песков: Путин еще не принял решения относительно участия в саммите БРИКС

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пока не принял решения относительно участия в саммите БРИКС, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас рассматриваются различные варианты.

Пока мы обдумываем различные варианты. После того как президент примет решение, мы вас проинформируем, — сказал Песков.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должен пройти в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что саммит пройдет в очном формате.

Международный уголовный суд (МУС) ранее выдал ордеры на арест президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для такого решения послужила информация о «перемещении населения (детей) с Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение Международного уголовного суда. Песков сообщил, что данное решение ничего не значит для России.

В середине июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что руководство Южноафриканской Республики должно предоставить Путину иммунитет от ареста Международным уголовным судом во время саммита БРИКС. Он назвал решение МУС ничтожным и неприемлемым, добавив, что российская сторона уже направила ЮАР сигналы о неприемлемости задержания Путина на основании ордера Международного уголовного суда.