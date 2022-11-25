В Кремле рассказали о разговоре Путина с матерями военнослужащих Песков: Путин обсудит с матерями военнослужащих все темы, которые они поднимут

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На встрече с матерями российских военных, участвующих в спецоперации, президент Владимир Путин обсудит все темы, которые они поднимут. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства. Встреча запланирована на пятницу, 25 ноября, она пройдет в Кремле.

Пескову задали вопрос, какие темы будет обсуждать Путин на встрече с матерями военнослужащих.

Те, которые будут они поднимать, — ответил представитель Кремля.

Он также добавил, что глава государства поздравит участниц встречи с наступающим Днем матери.

На встречу приглашены матери, чьи сыновья являются мобилизованными, добровольцами, контрактниками или кадровыми военными, в настоящее время служат в армии либо находятся на передовой в зоне проведения СВО или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Также Песков отметил, что встречи с военкорами в планах главы государства пока нет.

Пока в планах нет, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества. Знака отличия журналист удостоился за «отвагу при выполнении профессионального долга».

Пегов является основателем Telegram-канала Wargonzo. Ранее он работал журналистом в «ВГТРК Смоленск» и в LifeNews. Журналист также снимал документальные фильмы про первого главу ДНР Александра Захарченко и штурм донецкого аэропорта. В настоящее время Пегов работает в зоне военной операции на Украине.