Стала известна ужасающая цель появления «Волков да Винчи» в Сумах Военэксперт Матвийчук: «Волки да Винчи» уничтожат бойцов ВСУ при уходе с позиций

Элитное украинское подразделение «Волки Да Винчи» будут уничтожать военнослужащих и мобилизованных ВСУ при оставлении позиций, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, отряд по своей сути похож на нацбатальоны «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Кракен».

Это националистический отряд, как «Азов» и «Кракен». Я полагаю, что они будут заниматься удерживанием на позициях тербатов и мобилизованных, а также осуществлять контроль за поведением офицеров и солдат, чтобы они не ушли с позиций. У них есть приказ: в случае оставления позиций, они открывают огонь на поражение, — высказался Матвийчук.

Ранее появилась информация, что «Волки Да Винчи», выполняющие задачи заградотряда, были переброшены на Сумское направление. При этом сообщалось, что бойцы российской группировки «Север» отражают контратаки, продолжая наступление в Варачино, Юнаковке и лесных массивах.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что заградотряды ВСУ убивают собственных товарищей, которые хотят сдаться в плен ВС России. По его словам, в противном случае сдача украинских солдат в плен приобрела бы массовый характер.