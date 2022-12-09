Песков сообщил о планах создания единого энергопространства в ЕАЭС

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Страны Евразийского экономического союза рассматривают возможность введения единого энергетического и газового пространства внутри блока, заявил в интервью «Известиям» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его прогнозам, этот процесс займет долгое время, однако все страны — члены ЕАЭС заинтересованы в конечном продукте.

Существуют планы развития, которые сегодня обсуждаются. Это и единое энергетическое пространство, газовое и так далее. Все это на повестке дня. Интеграционные процессы, как правило, растянуты по времени и не могут проводиться быстро. Это сложная, кропотливая работа. Но главное, что ее результаты полностью соответствуют интересам народов всех государств-участников, — подчеркнул Песков.

Международное объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно действует с 1 января 2015 года.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Высшим наднациональным органом объединения является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС).

Роль постоянно действующего наднационального регулирующего органа выполняет Евразийская экономическая комиссия. Заседания проходят при участии президентов государств — участников ЕАЭС.

По словам помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова, Путин в ходе выступления на расширенном заседании намерен оценить текущий этап интеграции и определить актуальные задачи на пути дальнейшего развития ЕАЭС. Кроме того, президент обозначит ключевые приоритеты российского председательства на 2023 год.