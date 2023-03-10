В Кремле недовольны запретом на въезд в Армению Габрелянову и Симоньян Песков заявил, что запрет на въезд в Армению Симоньян и Габрелянову в Кремле восприняли негативно

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Арам Габрелянов

Запрет на въезд в Армению российскому издателю, основателю холдинга «Ньюс Медиа» Араму Габрелянову и главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян в Кремле восприняли негативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он выразил надежду, что в обозримом будущем двусторонние отношения Москвы и Еревана будут застрахованы от таких случаев.

Откровенно, мы к этому относимся негативно. Армения — это наш большой друг, союзник, стратегический партнер. И, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывает нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев. Надеемся, что в обозримом будущем наши двусторонние отношения будут свободны от таких случаев, — заявил Песков.

О запрете Габрелянову въезда в Армению стало известно 7 марта. Издатель прибыл в Армению для выступления с лекцией в рамках тренинга для журналистов. Его организовал бывший глава офиса второго президента страны Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

В аэропорту ему сообщили, что он находится в списке нежелательных лиц. В результате Габрелянову пришлось поменять билет и вернуться в Россию.

Ранее въезд в Армению был запрещен первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину и Маргарите Симоньян. Соответствующее решение было принято правительством страны.