Российского издателя Арама Габрелянова не пустили в Армению

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Владелец LifeNews Арам Габрелянов

Российскому издателю, основателю холдинга «Ньюс Медиа» Араму Габрелянову запретили въезд в Армению. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, Габрелянов оказался в списке нежелательных лиц.

По прибытии в Ереван его попросили подождать, потом заявили, что есть проблемы с паспортом. В результате выяснилось, что он находится в списке нежелательных лиц, — рассказал собеседник агентства.

В результате Габрелянову пришлось поменять билет и вернуться в Россию.

Издатель прибыл в Армению для выступления с лекцией в рамках тренинга для журналистов. Его организовал бывший глава офиса второго президента страны Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

Известно, что Габрелянов критически отзывался о властях Армении, обвиняя их в антигосударственной позиции. В частности, он заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян однозначно должен подать в отставку для того, чтобы в стране наступил порядок

Ранее запрет на въезд в Армению был запрещен первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину и главреду RT Маргарите Симоньян. Соответствующее решение было принято правительством страны. По словам депутата, армянский парламент считает его въезд в страну нежелательным.