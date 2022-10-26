Симоньян запретили въезд в Армению Глава RT Симоньян сообщила, что ей и депутату ГД Затулину запрещен въезд в Армению

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила о том, что ей и первому заму комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину запрещен въезд в Армению. Соответствующее решение было принято правительством страны. Ранее Затулин говорил о том, что армянский парламент считает его въезд в страну нежелательным.

Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже, — написала Симоньян.

Ранее стало известно, что депутату Госдумы Константину Затулину запрещен въезд в Республику Армения. Парламентарий получил на официальную электронную почту письмо о «нежелательности» его приезда в эту страну и заявил, что оценивает это как «оскорбительный шаг». В письме от властей Армении указывается, что поводом для такого решения стали публичные высказывания последнего периода в адрес республики. По мнению Еревана, они наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между Россией и Арменией.

По данным газеты «Армянское время», Затулин в публичных интервью неоднократно обвинял власти Армении «в поражении в 44-дневной войне», заявлял, что Пашинян покинет свой пост, а также утверждал, что власти страны вбивают клин в отношения между Россией и Арменией.