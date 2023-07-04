В Кремле рассказали, как уничтожили атаковавшие Подмосковье дроны Песков: атаковавшие Новую Москву дроны были уничтожены соответствующими системами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Атаковавшие утром 4 июля Новую Москву дроны были уничтожены, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, их нейтрализовали с помощью соответствующих систем.

Можем лишь констатировать, что все эти дроны были уничтожены и нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Это абсолютно очевидный факт, — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле не могут давать профессиональную оценку работы российской системы защиты от таких нападений.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что четыре дрона в Новой Москве уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА подавили средствами РЭБ в подмосковном Одинцово. По данным ведомства, никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об успешном отражении атаки украинских дронов в Подмосковье и Новой Москве. По словам градоначальника, все беспилотники были ликвидированы. В целях безопасности в районе аэропорта Внуково была временно перенаправлена часть авиарейсов, с 08:00 ограничения были сняты.

Telegram-канал Baza писал, что один из дронов-камикадзе мог атаковать военную часть в подмосковной Кубинке. Кроме того, по данным Baza, один из БПЛА подавили средствами РЭБ в Калужской области. Минобороны не комментировали эту информацию.