В Кремле рассказали, что следят за ситуацией вокруг Шебекино Песков: Путин постоянно получает доклады по ситуации вокруг Шебекино

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Власти Белгородской области постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, оперативную информацию российский лидер также получает от Минобороны, Погранслужбы ФСБ и МЧС. Песков отметил, что Путина в особенности информируют о предпринятых мерах по обеспечению людей временным размещением.

Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из Министерства обороны, Погранслужбы ФСБ, МЧС, а также напрямую информируется региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением, — сказал Песков.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что за прошедшие сутки Шебекинский городской округ подвергался обстрелам ВСУ неоднократно. В результате пострадали восемь человек, некоторые из них госпитализированы. Губернатор добавил, что повреждения получили жилые дома и одно административное здание.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с обстрелами Белгородской области тревожной. По его словам, принимаются меры, однако Москва понимает, на что ее пытается спровоцировать Запад, и «будет спокойно думать».