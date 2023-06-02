В Кремле не стали озвучивать ожидания от встречи ОПЕК+ Песков: Россия не высказывает ожиданий от встречи ОПЕК+ в Вене

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Россия продолжает контакты с участниками ОПЕК+ в преддверии намеченных на 4 июня в Вене заседаний мониторингового комитета и министерской встречи объединения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что Москва не озвучивает ожидания от этих мероприятий.

Это никогда никто не анонсирует, даже из специалистов, поэтому и мы анонсировать не будем. Могу лишь сказать, что Россия продолжает контакты с соответствующими участниками этого процесса, и эта работа будет продолжаться, — сказал представитель Кремля.

В апреле Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти. Нефтедобыча будет сокращена на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в отношениях между Саудовской Аравией и Россией растет напряженность, поскольку Москва продолжает закачивать на рынок огромные объемы более дешевой нефти, что подрывает усилия Эр-Рияда по повышению цен на энергоносители. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече стран ОПЕК+ в Вене.