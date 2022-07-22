В Кремле прокомментировали ситуацию с экс-продюсером «Грибов» Песков: экс-участник группы «Грибы» Бардаш может рассчитывать на помощь России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает ничего о бежавшем в Москву украинском продюсере Юрии Бардаше, однако в представительства РФ за рубежом в поисках спасения обращаются многие люди. По его словам, которые приводит ТАСС, в случае преследования, о котором заявил Бардаш, он также может рассчитывать на помощь России.

Если есть преследование, то, конечно, и ему тоже помогут, — отметил Песков.

Бывший участник группы «Грибы» Юрий Бардаш ранее заявил, что на него «объявлена охота» за позицию по военной операции, которую Россия проводит на территории Украины. Он призвал «молиться за Украину, за ее обманутых жителей». Баркаш неоднократно выступал в поддержку российской стороны, а в ходе одной из своих трансляций музыкант заявил, что это послужило причиной расставания с женой — украинской моделью Елизаветой Коцюбой.