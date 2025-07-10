Неповторимый суп из свежих лисичек: пошаговый рецепт

Свежие лисички дарят супу неповторимый аромат летнего леса и тонкий, изысканный вкус. Этот простой рецепт позволит в полной мере насладиться их природной нежностью.

Подготовьте 500 г свежих лисичек: аккуратно очистите щеточкой от лесного сора, крупные грибы разрежьте пополам. Не мойте, чтобы не потерять аромат! В сотейнике растопите 50 г сливочного масла, обжарьте до мягкости мелко нарезанную луковицу и пару зубчиков чеснока. Добавьте грибы и пассеруйте 7–8 минут на среднем огне, пока они не станут мягче и не выпустят сок. Влейте 1,5 литра горячего овощного или куриного бульона. Дайте супу закипеть, убавьте огонь и варите под крышкой 15 минут. Для бархатистой текстуры погружным блендером слегка пюрируйте суп, оставляя часть грибов кусочками. Влейте 100 мл сливок, прогрейте, не доводя до кипения. Снимите с огня, добавьте мелко рубленную петрушку, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Подавайте суп горячим, украсив ложкой сметаны и веточкой укропа.