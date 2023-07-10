В Кремле поблагодарили Баку за поддержку российских атлетов Песков: Москва высоко ценит позицию Баку о недопустимости политизации спорта

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Россия многократно заявляла о недопустимости политизации спорта и высоко ценит аналогичную позицию руководства Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Движение неприсоединения по завершении министерского заседания в Баку приняло по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева декларацию, в которой утверждается, что члены организации ожидают политически нейтральные Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже в 2024 году, передает ТАСС.

Мы высоко ценим позицию руководства Азербайджана, разделяем ее. Мы неоднократно заявляли о недопустимости политизации спорта, — сказал спикер Кремля.

16 апреля в Сети появились кадры рваных турецкого и азербайджанского флагов, предположительно, запечатленные на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване. СМИ писали, что порванные стяги двух стран были вывешены в ряду флагов других государств, принимающих участие в турнире.

Алиев в свою очередь заявил, что правительство Армении является «автором грязного деяния» с сожжением азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата. Азербайджанский лидер добавил, что Еревану следует «хорошенько подумать» о последствиях их действий.