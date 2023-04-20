В Кремле ответили на заявления о поездке двойника Путина в зону СВО Песков назвал странными заявления Данилова о поездке двойника Путина в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Заявления о том, что в зону СВО вместо российского лидера Владимира Путина отправился его двойник, звучат весьма странно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее эту информацию распространял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Журналист задал вопрос Пескову, как бы он мог прокомментировать столь «странное» заявление. «Так же как вы, назвать его весьма странным», — ответил Песков.

Путин посетил Луганскую Народную Республику и Херсонскую область 17 апреля. В ходе поездки в ЛНР, кадры которой были опубликованы 18 апреля, президент России посетил штаб национальной гвардии «Восток». В Херсонской области Путин посетил штаб группировки войск «Днепр», подарил присутствовавшим на встрече копии иконы и заслушал доклады о ходе спецоперации.

Позднее российский лидер объяснил, что целью его поездки в штабы в Херсонской области и ЛНР была встреча с военными. Глава государства подчеркнул, что не хотел их надолго отвлекать, поскольку у военнослужащих много дел.