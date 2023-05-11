В Кремле ответили на вопрос, собирается ли Путин переговорить с Эрдоганом Песков заявил, что в графике Путина пока нет разговора с Эрдоганом

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в графике Владимира Путина пока нет, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что при необходимости главы государств «быстро созваниваются».

Нет. В настоящий момент нет. Но вы знаете, что при необходимости они созваниваются очень быстро, — сообщил представитель Кремля.

Вопрос был задан в том числе на фоне переговоров по продлению зерновой сделки, которые продолжаются в Стамбуле. Решение об этом еще не принято.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах в Анкаре сообщил, что зерновая cделка может быть продлена после 18 мая с учетом требований со стороны России. По cловам собеседника агентства, это может включать в себя обязательства по снятию ограничений по экспорту российской сельхозпродукции на мирoвые рынки.

Зерновая сделка была зaключена представителями Турции, России, Украины и ООН в июле 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна на сухогрузах из чeрноморских портов и налаживание поставок российских удобрений. Ранее в Кремле заявили, что условия сделки, которая касается российского агроcектора, не были выполнены, и ее продление после 18 мая находится под вопросом.