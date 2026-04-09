«Не представляет угрозу»: Песков объяснил, кому не стоит бояться России Песков заявил, что Россия не является угрозой ни для одного государства

Россия не представляет угрозы ни для одной из стран мира, которые не планируют уничтожать русскоязычное население и подрывать безопасность страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов, справедливы ли опасения главы Генштаба ВС Франции Фабьена Мандона, который заявил, что его беспокоит якобы возможность открытого конфликта с Россией.

Россия не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожение русскоязычного населения, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков сообщил, что Москва стремится к добрым и взаимовыгодным отношениям со всеми странами. Он уточнил, что это касается в том числе и связей с государствами Европы, которые по-прежнему отказываются от контактов с российской стороной.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин еще не принял решение о пасхальном перемирии в зоне проведения специальной военной операции. При этом в прошлом году Москва пошла на трехдневное прекращение боевых действий во время этого православного праздника.