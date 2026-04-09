09 апреля 2026 в 12:46

«Не представляет угрозу»: Песков объяснил, кому не стоит бояться России

Песков заявил, что Россия не является угрозой ни для одного государства

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия не представляет угрозы ни для одной из стран мира, которые не планируют уничтожать русскоязычное население и подрывать безопасность страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов, справедливы ли опасения главы Генштаба ВС Франции Фабьена Мандона, который заявил, что его беспокоит якобы возможность открытого конфликта с Россией.

Россия не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожение русскоязычного населения, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков сообщил, что Москва стремится к добрым и взаимовыгодным отношениям со всеми странами. Он уточнил, что это касается в том числе и связей с государствами Европы, которые по-прежнему отказываются от контактов с российской стороной.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин еще не принял решение о пасхальном перемирии в зоне проведения специальной военной операции. При этом в прошлом году Москва пошла на трехдневное прекращение боевых действий во время этого православного праздника.

