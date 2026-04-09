09 апреля 2026 в 12:41

В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран

Песков: Россия стремится к добрым отношениям со всеми странами

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия стремится к добрым и взаимовыгодным отношениям со всеми странами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это касается и связей с государствами Европы, которые по-прежнему отказываются от контактов с Москвой, передает ТАСС.

Россия ищет добрых взаимовыгодных отношений со всеми странами, в том числе со странами Европы, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности отметил, что кризис в отношениях с европейскими странами возник не по вине России. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, причиной «всей цепочки трагических событий» стали действия Запада и предыдущей администрации США.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ ЕС и Великобритании от российской энергетики под давлением США привел к мощнейшему энергокризису, который угрожает нормальной экономической деятельности в этих странах. Он подчеркнул, что это наглядный пример важности суверенитета.

Политолог ответил, станет ли Путин встречаться с Зеленским в США
Специалисты по отлову спасли собаку с крыши магазина в Бурятии
Украина и Норвегия готовят теракты против российских судов
Двух поисковых собак отряда «ЛизаАлерт» жестоко убили во время тренировки
Депутат из Ангарска потребовала открытости при строительстве ТКО
Россия впервые официально отмечает штурм Кенигсберга
Шведский самолет внезапно пролетел вдоль российско-финской границы
Песков рассказал о подготовке контактов Путина с одним азиатским лидером
В Кремле ответили на вопрос об угрозах со стороны России
Почти 350 приусадебных участков и мост подтопило в одном регионе
В Москве пошел первый апрельский снег
Озвучен циничный план США и Израиля во время перемирия на Ближнем Востоке
Песков: Россия будет защищать свои интересы от пиратов в морях
В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран
Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие
Основатель Celebro Media сбежал в Британию и получил четыре года заочно
Политолог объяснил, почему Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным
Экс-замглавы «Центра поддержки» Шестаков получил 12 лет колонии за хищение
Сидящему в СИЗО из-за ртути депутату отказали в освобождении под залог
Житель Мурманска дважды украл сыр из одного магазина
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

