В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран

В Кремле указали на добрые намерения России в отношении других стран Песков: Россия стремится к добрым отношениям со всеми странами

Россия стремится к добрым и взаимовыгодным отношениям со всеми странами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это касается и связей с государствами Европы, которые по-прежнему отказываются от контактов с Москвой, передает ТАСС.

Россия ищет добрых взаимовыгодных отношений со всеми странами, в том числе со странами Европы, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности отметил, что кризис в отношениях с европейскими странами возник не по вине России. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, причиной «всей цепочки трагических событий» стали действия Запада и предыдущей администрации США.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ ЕС и Великобритании от российской энергетики под давлением США привел к мощнейшему энергокризису, который угрожает нормальной экономической деятельности в этих странах. Он подчеркнул, что это наглядный пример важности суверенитета.