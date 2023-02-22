Президент России Владимир Путин до конца дня примет главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Ван И находится с рабочим визитом в Москве.
Путин примет находящегося с рабочим визитом в Москве члена Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, который занимается вопросами внешней политики, — заявил представитель Кремля.
Ранее Ван И в ходе встречи с Энтони Блинкеном в Мюнхене отметил, что сотрудничество России и Китая — это внутреннее дело двух независимых государств. По его словам, Китай не будет мириться с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой.
Также он рассказал о планах Пекина подготовить документ с изложением позиции КНР по урегулированию украинского конфликта. Дипломат указал на то, что в текст включат предложения, которые сделал председатель КНР Си Цзиньпин. В документе, в частности, будет говориться о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН.