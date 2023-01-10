В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе выборов глав регионов Песков: никаких решений о переносе губернаторских выборов в 2023 году не принималось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никаких решений о переносе губернаторских выборах в 2023 году в России пока не принималось, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, об отмене выборов речи также пока не идет, передает РИА Новости.

Никаких иных решений не принималось, — сказал Песков.

Ранее Песков заявлял, что выборы президента России запланированы на 2024 год. Он добавил, что с точки зрения начала электоральных процессов они так или иначе последуют. Представитель Кремля отметил, что для президента России Владимира Путина никогда не было главным, предвыборный ли год или нет. По словам Пескова, главное для главы государства — субстантивная работа и осязаемый результат этой работы, тем более когда речь идет о таком «судьбоносном моменте в истории нашей Родины», где ответственность всех кратно повышается.

В ноябре представитель Кремля заявил, что Путин еще не принял решения об участии в президентских выборах. Голосование ожидается 17 марта 2024 года. Кандидат, за которого проголосует большинство граждан РФ, вступит в должность на шестилетний срок.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в январе прогнозировал, что президентские выборы в 2024 году будут неспокойными. Он обосновал свое заявление низким уровнем жизни в стране.