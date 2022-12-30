Песков: выборы президента России запланированы в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Выборы президента России запланированы на 2024 год, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что с точки зрения начала электоральных процессов они так или иначе последуют, передает РИА Новости.

Что касается выборов — да, они у нас на 2024 запланированы. Поэтому с точки зрения начала электоральных процессов, наверное, оно так или иначе последует, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что для президента России Владимира Путина никогда не было главным, предвыборный ли год или нет. По словам Пескова, главное для главы государства — субстантивная работа и осязаемый результат этой работы, тем более, когда речь идет о таком «судьбоносном моменте в истории нашей родины», где ответственность всех кратно повышается.

Поэтому главное будет — это наши дела, с которыми мы начали сталкиваться в этом году и которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно, — подытожил Песков.

В ноябре представитель Кремля заявил, что Путин еще не принял решения об участии в президентских выборах. Голосование ожидается 17 марта в 2024 году. Кандидат, за которого проголосует большинство граждан РФ, вступит в должность на шестилетний срок.