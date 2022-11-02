Песков ответил на вопрос об участии Путина в следующих выборах Песков заявил, что Путин еще не принял решения об участии в президентских выборах

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, принял ли глава государства Владимир Путин решение участвовать в президентских выборах в 2024 году. Голосование за нового главу государства ожидается 17 марта в 2024 году. Кандидат, за которого проголосует большинство граждан РФ, вступит в должность на шестилетний срок.

Нет, — ответил Песков на вопрос, принял ли Путин соответствующее решение.

Согласно данным ВЦИОМа, опрос среди граждан РФ в августе показал, что уровень доверия россиян президенту РФ составил 81,2%. Деятельность президента одобрили 78,4% российских граждан, а работу российского премьер-министра положительно оценили 52,6% россиян. При этом доверие к работе правительства РФ сократилось на 1,2 п. п., дойдя до отметки 50,9%. До этого ВЦИОМ выяснил, что Путин в качестве национального символа РФ опередил по популярности медведя, матрешку, победу в Великой Отечественной войне и советский флаг. Таким образом, глава государства вошел в четверку значимых символов для россиян, набрав 7% голосов.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в январе прогнозировал, что президентские выборы в 2024 году будут неспокойными. Он обосновал свое заявление низким уровнем жизни в стране.