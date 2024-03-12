В Кремле отреагировали на решение Армении услать российских пограничников Песков заявил, что Ереван уведомил Москву о прекращении работы пограничников РФ

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Дмитрий Песков

Россия получила ведомственное уведомление от Армении о прекращении работы пограничников РФ в аэропорту Звартноц, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что контакты между странами продолжаются, передает ТАСС.

Действительно, ведомственное письмо было получено на этот счет, и по линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу, — уточнил Песков.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил о способности Армении нести службу в аэропорту Звартноц без участия российских пограничников. Он подчеркнул, что пограничная служба Армении уже достаточно опытна, чтобы самостоятельно контролировать объект. Пашинян также выразил РФ благодарность за продолжительную поддержку республики.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предположил, что изгнание российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц может означать подготовку масштабной провокации, для которой власти Армении не нужны свидетели. Он допустил, что в Ереване собираются завезти в страну какое-то запрещенное конвенциями западное вооружение, чему российские пограничники однозначно воспрепятствовали бы.