Армения попросила Россию уйти из Звартноца Пашинян: Москву уведомили, что Ереван может сам нести службу в Звартноце

Армения уведомила РФ, что способна нести службу в аэропорту Звартноц без участия российских пограничников, сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Никол Пашинян. Он подчеркнул, что пограничная служба Армении уже достаточно опытна, чтобы самостоятельно контролировать объект, передает РИА Новости. Пашинян также выразил РФ благодарность за продолжительную поддержку республики.

Я не знаю, как секретарь Совета Безопасности [Армен Григорян] оформил этот запрос, но наши службы направили официальные письма в РФ, где выразили благодарность за поддержку. Наша пограничная служба настолько приобрела опыт, что теперь может самостоятельно осуществлять контроль в [аэропорту], — уточнил Пашинян.

Ранее член Совета Федерации Виктор Бондарев выразил мнение, что вывод российских пограничников из Армении может привести к эскалации напряженности. Он заявил, что это первый крупный недружественный шаг Еревана в отношении Москвы. По его словам, Армения движется по опасному пути, который чреват превращением Закавказья в регион напряженности и перманентных конфликтов.

Он напомнил, что войска РФ обеспечивают безопасность на территории республики, поэтому армянской стороне «надо семь раз отмерить и один раз отрезать». Сенатор также считает, что народ Армении должен воздействовать на свое правительство, которое стало «верить западным посулам» и не понимает опасность потери суверенитета.