В Совфеде предупредили Армению об опасности вывода войск России Сенатор Бондарев: вывод войск РФ из Армении чреват эскалацией напряженности

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Виктор Бондарев

Вывод российских пограничников из Армении может привести к эскалации напряженности, считает член Совета Федерации Виктор Бондарев. В беседе с NEWS.ru он заявил, что это первый крупный недружественный шаг Еревана в отношении Москвы. По его словам, Армения движется по опасному пути, который чреват превращением Закавказья в регион напряженности и перманентных конфликтов.

Это первый крупный недружественный шаг: он намекает на то, что нам в Армении уже не особо рады. Это фактически медленное и уверенное скатывание Армении к недружественности, отход от основ ОДКБ. И причина тут во влиянии западных эмиссаров, которые сулят [Николу] Пашиняну европейское светлое будущее, а также защиту от территориальных притязаний Азербайджана и Ирана. Это опасный путь, который чреват превращением Закавказья в регион напряженности и перманентных конфликтов, чего российской стороне явно бы не хотелось, — заявил Бондарев.

Он напомнил, что войска РФ обеспечивают безопасность на территории республики, поэтому армянской стороне «надо семь раз отмерить и один раз отрезать». Сенатор также считает, что народ Армении должен воздействовать на свое правительство, которое стало «верить западным посулам» и не понимает опасность потери суверенитета.

Это опасные политические игры, и ради собственного блага и стабильности я бы не рекомендовал армянским властям даже помышлять о выводе российских войск из Армении, — подчеркнул Бондарев.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян ранее заявил, что Ереван направил в Москву официальное обращение о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц. По его словам, армянские войска будут самостоятельно контролировать погранпереход. Пограничники РФ и Армении несли совместную службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 1992 года.