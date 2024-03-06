Армения направила России письмо с просьбой о выводе пограничников Армения уведомила РФ о прекращении службы пограничников РФ в аэропорту Звартноц

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Ереван направил в Москву официальное письмо по вопросу прекращения деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. По его словам, Ереван будет самостоятельно контролировать данный погранпереход, передает ТАСС.

Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска, — сказал Григорян.

В соответствии с договором от 1992 года, пограничники России и Армении совместно несли службу по охране границ с Турцией и Ираном.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что армянские власти не принимали решений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. По его словам, Москве не поступало такой информации по официальным каналам. Представитель Кремля также выразил уверенность, что трудности в отношениях двух стран пройдут.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Ереван продолжают работу по всем направлениям, в том числе в рамках структур СНГ, ЕАЭС. Страны взаимодействуют и на уровне двусторонних отношений, добавил он. Песков указал, что сотрудничество России и Армении абсолютно взаимовыгодное.