Песков: решений о выводе пограничников РФ из аэропорта Еревана не было

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Дмитрий Песков

Армянские власти не принимали решений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые». По его словам, которые приводит РИА Новости, Москве не поступало такой информации по официальным каналам. Представитель Кремля выразил уверенность, что трудности в отношениях двух стран пройдут.

Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Ереван продолжают работу по всем направлениям, в том числе в рамках структур СНГ, ЕАЭС. Страны взаимодействуют и на уровне двусторонних отношений, добавил он.

Песков также указал, что сотрудничество России и Армении абсолютно взаимовыгодное. Он выразил уверенность, что все сложности сойдут на нет.

У самых близких соседей может быть период, когда отношения могут быть натянутыми, но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность, политическая дальновидность лидеров двух стран — с нашей стороны она тоже есть, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

2 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ждет от Армении решения относительно статуса страны в ОДКБ. По его словам, Еревану пора определиться в этом вопросе.