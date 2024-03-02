Москва ждет от Еревана определенности по ОДКБ Лавров: Москва ждет от Еревана решения по поводу статуса Армении в ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия ждет от Армении решения относительно статуса республики в Организации Договора о коллективной безопасности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума министр отметил, что Еревану пора определиться в этом вопросе.

Мы ждем, когда официально подтвердят, какое будет окончательное решение. Потому что говорят, вот здесь мы подморозим в ОДКБ де-факто, а захотим, де-юре заморозим, де-юре выйдем. ЕврАзЭс пока нам интересен, потому что мы оттуда что-то получаем. Такая не очень приглядная картина складывается. Мы бы хотели, <...> чтобы армянские коллеги определились, — отметил Лавров.

Также министр отметил, что Россия следит за заявлениями властей Армении и будет иметь их в виду, планируя собственные практические шаги. Лавров обратил внимание на безальтернативность урегулирования ситуации между Азербайджаном и Арменией, кроме как на основе трехсторонних заявлений Москвы, Баку и Еревана.

Недавно спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что республика не принимала решения о выходе из состава ОДКБ. Политик подчеркнул, что армянские власти не планируют менять внешнеполитический вектор.

При этом спикер парламента отметил, что вопрос выхода республики из Организации Договора о коллективной безопасности обсуждается в обществе. По его словам, «можно сказать, оно предъявляет такое требование».