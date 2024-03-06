В Госдуме заподозрили Ереван в подготовке провокации Депутат Журавлев: Ереван готовит масштабную провокацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Изгнание российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц может означать только то, что власти Армении готовят какую-то масштабную провокацию, для которой им не нужны свидетели, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Он предположил, что в Ереване собираются завезти в страну какое-то запрещенное конвенциями западное вооружение, чему российские пограничники однозначно воспрепятствовали бы.

Ереван аргументирует очередной антироссийский демарш тем, что российские войска вряд ли защитят армянские границы, и лукавство есть уже в самой постановке вопроса. Российские пограничники и не должны ничего охранять, они лишь наблюдают, чтобы на въезде в страну не случилось каких-либо инцидентов, — объяснил Журавлев.

Депутат напомнил, что во время конфликта в Карабахе именно российские миротворцы, вставшие между противоборствующими сторонами, сделали все, чтобы избежать масштабного кровопролития.

Ранее Ереван уведомил Москву о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц. По словам секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, Ереван направил официальное письмо в РФ с четкой позицией и проинформировал, что в столичном аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска.

Напомним, что в соответствии с договором от 1992 года, пограничники России и Армении совместно несли службу по охране границ бывшей советской республики с Турцией и Ираном.