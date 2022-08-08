В Кремле отреагировали на обстрелы ВСУ Запорожской АЭС Песков предупредил о катастрофических последствиях обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил лидеров Европы, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ чреваты «катастрофическими» последствиями, пишет РИА Новости. Он также выразил надежду, что лидеры тех стран, которые имеют «абсолютное влияние» на Киев, воспользуются им для того, чтобы избежать продолжения подобных ударов по территории станции.

Обстрелы территории АЭС (Запорожской. — NEWS.ru) со стороны украинских ВС — это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата, в случае усугубления, катастрофическими последствиями для огромной, огромной территории, включая территорию Европы, — заявил Песков.

Военно-гражданская администрация Энергодара сообщила, что ночью с 6 на 7 августа украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по территории Запорожской АЭС. Отмечается, что обломки запущенной ракеты приземлились в 400 метрах от главного энергоблока.

После этого президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал к более решительному международному реагированию на «российский ядерный террор» после нового обстрела Запорожской АЭС. Украинский лидер посчитал, что недавние обстрелы АЭС в Энергодаре якобы были осуществлены Россией. Он также призвал ввести новые санкции против РФ в атомной отрасли.