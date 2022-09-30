«Поддерживаем»: Песков о жесткой критике ошибок призыва от главы Дагестана Песков: в Кремле поддерживают критику ошибок при мобилизации со стороны главы Дагестана Меликова

Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Сергей Меликов

Сотрудники Кремля поддерживают заявления главы Дагестана Сергея Меликова о недопущении ошибок при частичной мобилизации, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Вчера глава Дагестана, у которого в Дербенте не очень приятный инцидент произошел. Он довольно жестко отчитал своих подчиненных. Поддерживаете ли вы такой тон беседы, который был у главы Дагестана?

- Поддерживаем!, — ответил Песков.

Накануне Меликов жестко раскритиковал призыв в военкомат в Дербенте, звучавший из автомобиля по громкоговорителю. На заседании Совета Безопасности Дагестана Меликов, не стесняясь в выражениях, отчитал чиновников.

Ранее стало известно, что в Дербенте всех местных мужчин призвали срочно явиться в военкомат. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», машина МЧС колесила по всему городу, а из ее динамиков доносилось экстренное оповещение с требованием прийти в военкомат.

В свою очередь Меликов принес свои извинения жителям Дербента за этот случай. Он попросил не поддаваться панике и заверил, что поручил всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных.