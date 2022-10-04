Песков ответил на вопрос о возможном испытании Россией ядерного оружия Песков: западные СМИ очень много упражняются в ядерной риторике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента России

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ «очень много упражняются в ядерной риторике». По его словам, Москва не собирается в этом участвовать, передает РИА Новости. Накануне Песков отмечал, что применение ядерного оружия Россией возможно только в соответствии с положениями доктрины.

У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим, — сказал он.

Ранее газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере обороны НАТО сообщала об опасениях Альянса по поводу возможного испытания Россией ядерного оружия в Черном море или на границе с Украиной. Источник издания предположил, что Москва планирует «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения».

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении средства обороны. Он подчеркнул, что государства Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию РФ.