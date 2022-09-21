При угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения, которое транслируется на телеканале «Россия-24». Он подчеркнул, что страны Запада подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.
Вячеслав Душин
Путин назвал условия использования ядерного оружияПутин: при угрозе территориальной целостности России могут быть использованы все средства
21 сентября 2022 в 09:29
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru