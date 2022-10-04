В НАТО опасаются возможных ядерных испытаний России в Черном море The Times: в НАТО предупредили о возможных ядерных испытаниях России в Черном море

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В НАТО выразили опасения, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море или на границе с Украиной, пишет британское издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере обороны Альянса. По его мнению, РФ таким образом «продемонстрирует готовность применить оружие массового поражения».

Ядерные испытания, возможно, будут проведены в Черном море. Это было бы более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия на Украине. Но такой сценарий не исключен, — отметили в издании.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в конфликте на Украине. По его словам, Соединенные Штаты Америки стараются досконально мониторить обстановку в российских силах сдерживания и продумывают ответные действия на случай их задействования.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении средства обороны. Он подчеркнул, что государства Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию РФ.