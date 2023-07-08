В Кремле отказались назвать даты встречи Путина с Эрдоганом Песков: точных дат встречи Путина с Эрдоганом пока нет

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Точных дат визита Владимира Путина в Турцию и его встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что контакты глав государств возможны.

Контакты возможны. Точных дат пока нет, — сказал Песков.

Ранее Эрдоган заявил в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что ожидает визита российского лидера в августе. Он отметил, что одной из приоритетных тем переговоров будет обмен пленными между Россией и Украиной. Президент Турции добавил, что продолжит вести диалог с Путиным по телефону.

Эрдоган также выразил надежду на то, что ему удастся обсудить с российским коллегой зерновую сделку. По его словам, Анкара рассчитывает на ее регулярное продление по меньшей мере раз в три месяца, а в целом — на два года.

Песков в свою очередь сообщил, что Кремль пристально следит за переговорами Зеленского и Эрдогана в Стамбуле. Он пояснил, что представителям администрации российского лидера интересны темы обсуждения двух глав государств.