В Кремле осудили «вброс» о нежелании КНР наращивать импорт газа из России Песков назвал «малоквалифицированным вбросом» сообщение о том, что Китай не хочет наращивать поставки газа из РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщение Bloomberg о том, что Китай не хочет наращивать импорт газа из России, — «малоквалифицированный вброс», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на прошедших переговорах как раз обсуждали увеличение таких поставок, передает ТАСС.

Bloomberg дает эти сообщения, но не указывает ни источник, ничего. Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая, обсуждались вопросы о расширении, — заявил Песков.

В начале февраля Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Китай договорились о новых поставках газа по дальневосточному маршруту. В ведомстве отметили, что подготовлен проект постановления правительства о ратификации соглашения, согласно которому РФ увеличит объем поставок газа в КНР на 10 млрд кубометров в год.

Ранее в статье для «Жэньминь жибао» под названием «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» Путин отметил, что газопровод «Сила Сибири» стал «сделкой века» благодаря своим масштабам, а поставки российской нефти и угля в Китай значительно увеличились.