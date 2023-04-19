В Кремле осудили действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре Песков заявил, что Россия осуждает действия украинских силовиков в Киево-Печерской лавре

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Россия решительно осуждает действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Ранее силовики попытались блокировать вход в храм, сейчас к нему стягиваются вооруженные люди.

Наша позиция хорошо известна, она последовательна, мы решительно осуждаем эти действия, — сказал Песков.

Сегодня днем на территорию Киево-Печерской лавры пришли вооруженные сотрудники полиции, заблокировавшие вход в обитель. Судя по опубликованным в Сети кадрам, в заповедник нагрянули десантники. По данным информационно-просветительского отдела канонической УПЦ, верующие с иконами в руках встретили правоохранителей пасхальным песнопением «Христос воскресе».

Ранее Минкульт Украины уведомил лавру о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко при этом предлагал послушникам остаться при условии их перехода в раскольническую ПЦУ.