«Красные береты» с оружием ворвались в Киево-Печерскую лавру СПЖ: полиция заблокировала входы в Киево-Печерскую лавру

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

На территорию Киево-Печерской лавры пришли вооруженные сотрудники полиции, заблокировавшие вход в обитель, сообщили на сайте Союза православных журналистов (СПЖ) Украины. По данным Информационно-просветительского отдела канонической УПЦ, верующие с иконами в руках встретили правоохранителей пасхальным песнопением «Христос воскресе». В соцсетях появилось видео, на котором видно, что на территорию зашли украинские десантники.

19 апреля 2023 года на территорию Киево-Печерской лавры зашли сотрудники правоохранительных органов с оружием в руках, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, один из корпусов лавры опечатали представители комиссии Министерства культуры Украины, которые начали заходить в некоторые помещения, срезая замки болгаркой. Адвокаты, выступающие в защиту лавры, заявили полицейским, что их действия незаконны.

Активистка Виктория Кохановская утверждает, что в лавру пришли участковые офицеры полиции, которые не смогли ответить на вопрос, где именно находится их участки и на основании каких документов участковые действуют на территории лавры. Верующие также были возмущены приходом «красных беретов».

Ранее Минкульт Украины уведомил лавру о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко при этом предлагал послушникам остаться при условии их перехода в раскольническую ПЦУ. Наместника лавры митрополита Павла отправили под домашний арест, владыку подозревают в разжигании религиозной розни и оправдании российской спецоперации. В МИД РФ ранее потребовали освободить митрополита.