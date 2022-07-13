В Кремле опровергли решение вопроса о транзите в Калининград Песков: ситуация с транзитом грузов в Калининград не разрешена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о решении вопроса по транзиту грузов в Калининградскую область через Литву. При этом он отметил, что Москва ожидает «подвижек», сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Нет, пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек. Но пока мы констатировать, что ситуация решена, мы не можем, — сказал Песков.

О том, что России и ЕС якобы удалось договориться относительно транзита в Калининградскую область, ранее сообщили «Известия» со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник. По словам собеседника издания, Брюссель представил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. Он запрещает устанавливать ограничения на перемещение грузов между частями России.

В Калининградской области заявили, что пока не получали каких-либо официальных уведомлений и документов о снятии ограничений с транзита грузов