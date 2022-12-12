В Кремле оценили возможность участия России в саммите АТЭС в 2023 году Песков: в Кремле пока не получали приглашения США на саммит АТЭС-2023

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

США официально пока не предпринимали никаких действий в связи с предстоящим в 2023 году форумом АТЭС в Сан-Франциско, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в нынешних условиях нужно ориентироваться прежде всего на официальные источники, тогда как о приглашении России на форум пока известно только из СМИ.

По официальным каналам пока никаких действий не было, — констатировал представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского представителя форума Мэтта Мюррея сообщило, что Вашингтон пригласит Москву на заседание Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которое состоится в 2023 году в Сан-Франциско. Мюррей напомнил, что Россия является одним из 21 члена объединения.

В ноябре посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Кирилл Барский заявил, что Вашингтон пригласил российскую сторону на предварительное заседание старших должностных лиц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. США в 2023 году будут председательствовать в организации, очередь перешла к этой стране от Таиланда. В связи с этим Барский выразил надежду на то, что США будут в течение всего 2023 года нести ответственность за обеспечение равноправного, взаимоуважительного и открытого сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.