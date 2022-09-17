В Кремле оценили возможность применения ядерного оружия на Украине Песков призвал изучить военную доктрину в ответ на вопрос о возможном применении РФ ядерного оружия на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости заявил, что Россия может применить ядерное оружие только в соответствии с положениями военной доктрины РФ. Так он ответил на слова президента США Джо Байдена о том, что РФ будут ждать серьезные последствия, если она использует ядерное или химоружие на Украине.

Читайте доктрину, там все написано, — сказал Песков.

Согласно военной доктрине, «недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, — важнейшая задача Российской Федерации». В документе прописано, что Россия может применить ядерное оружие в качестве ответной меры в том случае, когда под угрозой оказывается само существование государства. Также его могут применить в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения.

Ранее американский журнал Newsweek написал о том, что гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО будет иметь ужасный сценарий и приведет к гибели миллионов людей по всему миру всего за несколько часов. В течение первых часов конфликта погибнет более 90 млн человек, а последствия глобальной термоядерной войны окажутся невообразимыми для жизни на Земле. Мир охватит экономический и социальный коллапс, наступит ядерная зима, которая еще больше усугубит катастрофу. По оценке экспертов, в результате погибнет до пяти миллиардов человек.

Журнал Foreign Affairs отмечает, что появление солдат НАТО на территории Украины может стать причиной начала ядерной войны. По мнению авторов материала, США и их союзники пытаются предотвратить эскалацию конфликта, которая может спровоцировать прямое противостояние между Россией и Альянсом.