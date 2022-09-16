Newsweek рассказал, каким будет ядерный конфликт России и НАТО Newsweek: ядерный конфликт России и НАТО приведет к гибели пяти миллиардов человек

Фото: Global Look Press

Гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО имеет ужасный сценарий и приведет к гибели миллионов людей по всему миру всего за несколько часов. Об этом написал американский журнал Newsweek со ссылкой на доцента Принстонского университета Алекса Глейзера. Он является одним из создателей симулятора столкновения под названием «План А».

«План А» демонстрирует, к каким катастрофическим последствиям может привести обмен ядерными ударами между Россией и НАТО. По мнению создателей симулятора, таким образом Москва может отреагировать на наступление Североатлантического альянса, нанеся удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Создатели «Плана А» утверждают, что в случае обострения ситуации стороны могут разрушить до 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга.

По словам Алекса Глейзера, в течение первых часов конфликта погибнет более 90 млн человек, а последствия глобальной термоядерной войны окажутся невообразимыми для жизни на Земле. Мир охватит экономический и социальный коллапс, а кроме того, наступит ядерная зима, которая еще больше усугубит катастрофу. По оценке создателей «Плана А», в результате произошедшего погибнет до пяти миллиардов человек.

Ранее американский журнал Foreign Affairs предположил, что появление солдат НАТО на территории Украины может стать причиной начала ядерной войны. При этом авторы материала отмечают, что США и их союзники пытаются предотвратить эскалацию ситуации, которая может спровоцировать прямой конфликт между Россией и Альянсом.

В свою очередь политолог, востоковед Евгений Сатановский заявил: в случае ядерной войны уцелеет только около одного миллиарда человек, три четверти из которых не смогут прожить в тяжелейших условиях. Он объяснил, что во времена ядерной зимы будет почти невозможно восстановить сельское хозяйство, чтобы прокормить хотя бы оставшуюся часть населения.