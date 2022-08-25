Сатановский рассказал, сколько человек выживет в случае ядерной войны Политолог Сатановский: в случае ядерной войны выживет примерно 1 млрд человек

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В случае ядерной войны уцелеет только около одного миллиарда людей, три четверти из которых не смогут прожить в тяжелейших условиях, заявил политолог, востоковед Евгений Сатановский. В разговоре с ИА SM-News он объяснил, что во времена ядерной зимы будет почти невозможно восстановить сельское хозяйство, чтобы прокормить хотя бы оставшуюся часть населения.

Это если никто не шандарахнет по какой-нибудь точке под названием супервулкан, которых полно в Индонезии. Уцелеет около одного миллиарда людей, из которых три четверти не доживут, — спрогнозировал эксперт.

Сатановский добавил, что шансы выжить будут у Австралии, Новой Зеландии и Аргентины, все остальные страны не смогут воспроизвести сельское хозяйство, чтобы прокормить оставшихся людей.

Ученые из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси, США, ранее заявили, что в случае полномасштабной ядерной войны между Россией и США могут погибнуть более 5 млрд человек, поэтому необходима глобальная кооперация для ее предотвращения. Ученые отметили, что противостояние между РФ и США и их союзниками может привести к использованию более чем 90% всех имеющихся в мире запасов ядерного оружия, в атмосферу будет выброшено огромное количество сажи, что приведет к ядерной зиме на всей планете.

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский в свою очередь сообщил, что США давно разместили свои вооружения, в том числе ядерные, на Европейском континенте и в случае необходимости могут применить ядерное оружие в военных целях.