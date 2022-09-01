В США назвали возможную причину начала ядерной войны Foreign Affairs: появление солдат НАТО на Украине станет причиной ядерной войны

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Появление солдат НАТО на территории Украины может стать причиной начала ядерной войны. Такую версию выдвинул американский журнал Foreign Affairs. При этом авторы материала отмечают, что США и их союзники пытаются предотвратить эскалацию ситуации, которая может спровоцировать прямой конфликт между Россией и Альянсом.

Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины <...> может подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих Альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту, — говорится в материале.

Авторы статьи заявляют, что подобных сценариев надо избегать любой ценой. При этом они отметили все большую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что «идиоты» в США ведут дело к ядерной войне. Он указал на видео американского стримера, который намеревался «уничтожить» Россию в симуляторе ядерной войны, а не найдя ее на глобусе, «атаковал» США.

В свою очередь политолог, востоковед Евгений Сатановский заявил: в случае ядерной войны уцелеет только около одного миллиарда людей, три четверти из которых не смогут прожить в тяжелейших условиях. Он объяснил, что во времена ядерной зимы будет почти невозможно восстановить сельское хозяйство, чтобы прокормить хотя бы оставшуюся часть населения.